11-Septembre, chloroquine... 35% des Français croient aux théories du complot ou aux fake news

À l'heure de la toute-puissance des réseaux sociaux, quel poids ont les théories complotistes et les croyances alternatives dans nos sociétés ? Une nouvelle étude, parue ce jeudi 13 avril, vient donner des éléments de réponses sur la place de leurs adeptes parmi les populations française et américaine. Menée par l’Ifop et le site AMB-USA.fr, cette enquête se fonde côté français sur "un échantillon de 1018 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus" et interrogée en ligne les 26 et 27 janvier.