"13.000 têtes nucléaires dans le monde", selon Fabien Roussel : d'où vient ce chiffre ?

Pour quantifier le nombre de têtes nucléaires à travers le monde, il ne faut pas compter sur des organisations internationales, mais plutôt sur le travail d'associations ou ONG spécialisées. Des structures telles que l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) qui a fourni une estimation l'an passé (et pour début 2022) de 13.000 bombes nucléaires déployées, en réserve ou en attente de démantèlement. Un ordre de grandeur qui correspond bien à celui mis en avant par Fabien Roussel.

La Federation of American Scientists (FAS), outre-Atlantique, propose des données plus récentes et assez similaires, puisque l'on en compterait selon ses calculs 12.500. "Le nombre exact d'armes nucléaires en possession de chaque pays est un secret national bien gardé", fait remarquer la FAS, précisant que "les estimations présentées sont accompagnées d'une grande incertitude". En effet, "la plupart des États dotés d'armes nucléaires ne fournissent pratiquement aucune information sur la taille de leurs stocks nucléaires". Dans ce contexte, "une analyse minutieuse des archives historiques et des fuites occasionnelles permettent de faire les meilleures estimations sur la taille et la composition des stocks nationaux d'armes nucléaires". La prudence reste donc de mise dès lors que l'on aborde ce sujet hautement stratégique et sensible.