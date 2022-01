Treize ans d’espérance de vie séparent-ils les plus riches des plus pauvres ?

En revanche, ce que le candidat écologiste ne dit pas, c’est qu’il base son argumentaire sur le seul cas des hommes. Ainsi, les femmes n’échappent pas à la règle, mais sont moins touchées par cette inégalité sociale. Huit ans d’espérance de vie séparent ainsi les 5% de femmes les plus pauvres en France des 5% les plus riches. Soit 80 ans en moyenne pour les premières et 88,3 ans pour les secondes. En parallèle, un quart des plus pauvres en France ne dépassent pas les 62 ans, comme l’a documenté l’Insee dans une autre étude et que nous avions pu traiter ici.

Comme justement relevé par Yannick Jadot, cette fracture sociale s’explique en premier lieu par la pénibilité du travail. D’après l’Observatoire, "les plus aisés sont ceux qui appartiennent aux catégories sociales les plus favorisées, dont les métiers sont les moins usants physiquement". De plus, la question de la santé est plus prégnante chez les plus riches avec une proportion de fumeurs "deux fois plus élevée chez les non-diplômés (39 %) que chez les diplômés (21 %), selon l’enquête Baromètre santé de 2016". D’autres facteurs directement liés à l’environnement social jouent là aussi. Par exemple, l’Observatoire souligne que "disposer d’un bon niveau de vie, c’est aussi disposer des moyens de mieux s’alimenter, de pratiquer certains loisirs, de prendre des congés, de se loger plus convenablement, d’être moins inquiet sur son avenir, etc. Bref, d’avoir un environnement de vie général de meilleure qualité".