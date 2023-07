14 juillet 2023 à Paris : le programme du feu d'artifice et des festivités

Pour la dixième année, le Concert de Paris réunira l'Orchestre national de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France au pied de la tour Eiffel. Il commencera à 21h10 et sera diffusé en direct sur France Inter et sur France 2. Son programme détaillé est à retrouver sur le site de la ville de Paris, et a été conçu par le chef d'orchestre Cristian Măcelaru sur le thème de la fraternité, après une édition sur l'égalité en 2022 et une sur la liberté en 2021. Le concert se terminera par "La Marseillaise".