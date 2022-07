14-Juillet : un défilé militaire sous le signe de la guerre aux portes de l'Europe

Dès le 24 février, date de l'invasion russe en Ukraine, Paris a renforcé son appui en Roumanie, où elle est nation cadre du bataillon multinational de l’Otan. Là-bas, quelque 500 soldats français ont été dépêchés d'urgence, et elle se dit prête à augmenter son contingent si besoin. La France, septième puissance militaire au monde, participe par ailleurs à des missions de réassurance terrestre et aérienne en Estonie et ses avions de combat Rafale contribuent à protéger le ciel polonais.