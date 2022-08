"1600 enfants ont dormi dans la rue cet été" : l'alerte des associations à la veille de la rentrée

L'alerte d'un collectif de parents d'élèves, d'enseignants, d'associations et de syndicats. Selon l'organisation Jamais sans toit, "plus de 1600 enfants dormaient dans la rue avec leur famille", durant la saison estivale. Un chiffre en hausse de 86% par rapport au début de l'année 2022.

Selon le collectif, cette situation serait due à un faible niveau de places d'hébergement d'urgence, d'autant que, dès cette année, la réforme de l'hébergement d'urgence entre en œuvre. Le nombre de places sera désormais constant et non plus adapté en fonction des températures. Pourtant, le collectif national dénonce "la fermeture prochaine de 10.000 places d'hébergement", décision prise par le "gouvernement", appuie-t-il.

Alors que la rentrée est prévue ce jeudi 1er septembre, les "39 associations du Collectif des Associations Unies, la FCPE et le collectif Jamais Sans Toit interpellent les pouvoirs publics, pour qu'aucun enfant ne soit plus contraint de passer la nuit dehors". Dans le même temps, le collectif exhorte les représentants politiques à lancer "un réseau d'aide aux élèves sans toit". Celui-ci mettant en avant les résultats au niveau local, comme à Lyon. "Depuis 2014, près d’une soixantaine d’établissements ont servi de refuge temporaire à plus de 480 enfants".