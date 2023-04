1947, Mai-68... La grève des éboueurs à Paris, une mobilisation loin d'être inédite

À partir de 1970, et pendant une dizaine d'années, les éboueurs parisiens vont très régulièrement se mettre en grève pour revendiquer de nouveaux droits et de meilleurs salaires. En 1970, puis en 1972, l'armée est encore une fois réquisitionnée pour déblayer les rues. Les éboueurs demandent notamment de pouvoir se reposer pendant deux jours après six journées consécutives de travail, et non sept, comme alors. En 1974, 1975, 1977 et 1978, d'autres mouvements de grève du même type avaient également eu lieu dans la capitale.