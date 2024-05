Pourquoi vous n'entendrez pas retentir les sirènes d'alerte ce premier mercredi du mois

En raison du jour férié, les sirènes d'alerte qui retentissent normalement tous les premiers mercredis du mois en milieu de journée resteront muettes ce 1er mai. L'essai est reporté à ce jeudi 2 mai.

Le rituel est le même, immuable, tous les premiers mercredis du mois aux alentours de midi. Mais ce mercredi 1er mai, les sirènes d'alerte qui retentissent normalement dans toutes les villes de France resteront muettes. Plusieurs préfectures, comme celles du Lot-et-Garonne et de l'Aisne, en ont informé leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Puisque ce mercredi tombe un jour férié, l'essai est reporté au jeudi 2 mai à la même heure, indiquent-elles.

"Organisées chaque 1er mercredi du mois, les sirènes du Système d'Alerte et d'Information des Populations (SAIP) sont testées afin d'en vérifier l'état de fonctionnement", rappelle la préfecture de l'Aisne sur son compte X. "Le système d’alerte et d’information des populations a pour but d'alerter la population en cas de danger immédiat. Les sirènes émettent alors un signal modulé, montant et descendant, composé de trois séquences d'une minute 41 secondes, séparées par un silence de cinq secondes", explique la préfecture du Var.

Cet essai avait également été reporté le mercredi 1er novembre dernier, mais il avait été choisi de le reporter au mercredi suivant, le 8 novembre.