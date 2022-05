VIDÉO - 1er-Mai à Paris : l'agression d'un sapeur-pompier par une manifestante suscite l'indignation

Un sapeur-pompier violemment agressé alors qu'il tentait d'éteindre un début d'incendie. Les images d'un soldat du feu molesté par une manifestante, visibles dans la vidéo en tête de cet article, ont fait scandale dimanche après-midi, en marge des manifestations du 1er-Mai.

Dans le contexte d'une manifestation parisienne émaillée d'affrontements entre des casseurs et les forces de l'ordre entre République et Nation, l'agression du fonctionnaire a été dénoncée immédiatement par la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), via son compte Twitter, tandis que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin déplorait "des violences inacceptables".