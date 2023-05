1er-mai : la fondation Louis Vuitton et le ministère de la Justice aspergés de peinture par des militants écologistes

Ce n'est pas la première fois qu'Extinction Rebellion, fondée au Royaume-Uni en 2018, qui milite pour la "reconnaissance de la gravité et de l'urgence des crises écologiques" en prônant la désobéissance comme moyen d'action, s'en prend à Louis Vuitton. Le groupe de Bernard Arnault avait déjà été visé par Extinction Rébellion, dont les militants avaient perturbé le défilé à la Fashion Week de Paris, en octobre dernier. Plus récemment, en février dernier, des militants écologistes des ONG Attac, Extinction Rebellion et Youth for Climate se sont enchaînés au ministère de l’Économie et des finances. Ils réclamaient l’annulation de la dette des pays en développement pour que ceux-ci puissent se consacrer à la transition écologique.