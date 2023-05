1er-Mai : quelle a été l'ampleur de la mobilisation ces dernières années ?

Les syndicats ont d'ores et déjà annoncé une journée "historique" en ce 1er-Mai. La fête des travailleurs fait figure cette année de 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, et bien qu'elle ait été promulguée par le gouvernement, les organisations comptent bien rassembler largement dans les rues. "On pense que l'on va faire un très gros 1er-Mai, on peut espérer le chiffre" de 1,5 million manifestants, a répété lundi sur franceinfo le patron de la CFDT Laurent Berger. Les autorités tablent quant à elles sur 500 à 650.000 personnes sur tout le territoire, dont 80 à 100.000 à Paris. Des attentes bien au-delà des scores enregistrés ces dernières années.