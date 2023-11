2024, l'année du V : quel nom donner à mon futur chien ?

Le Livre des Origines Français (LOF) a été créé pour répertorier les chiens de races avec leur généalogie. Pour faciliter leur identification d'après leur année de naissance, l'initiale annuelle a été mise en place en 1926. Si vous souhaitez suivre ce principe, le nom du chien né en 2024 doit commencer par V.

Vous avez prévu d'adopter un chiot en 2024 ? C'est le moment de réfléchir au nom que vous lui donnerez ! Ceux qui souhaitent appliquer le principe de la lettre annuelle pour les animaux doivent choisir un nom commençant par V.

Donner un nom en V : pour quels chiens est-ce obligatoire ?

Pour pouvoir dire que votre compagnon à quatre pattes est un chien de race, il doit être inscrit et confirmé au Livre des Origines Français. Cet organisme, créé par la Société Centrale Canine (SCC) en 1885, s'appuie sur le classement en dix groupes de races de la Fédération Cynologique Internationale (FCI). Le LOF permet de connaître le pedigree du chien et ses ascendants.

En 1926, la SCC a décidé de simplifier l'identification des animaux et de donner une lettre initiale au nom pour chaque année de naissance. Vingt lettres de l'alphabet ont été retenues (six sont considérées comme difficiles et exclues : K, Q, W, X, Y, Z). En 2024, nous arrivons donc à V.

Tous les chiens “lofés” ou qu'on souhaite inscrire et confirmer au LOF doivent être nommés selon ce principe de lettre annuelle. Pour tous les autres, ce n'est pas obligatoire, mais laissé à l'appréciation des propriétaires. Vous pouvez donc, ou non, suivre cette tradition et choisir un nom commençant par V pour 2024.

Comment choisir le nom d'un chien : nos conseils

Le chien doit comprendre instantanément que c'est à lui que vous vous adressez et à personne d'autre. Un nom court d'une à deux syllabes maximum est donc privilégié pour être clairement et aisément identifiable par l'animal. On veille également à choisir des sonorités différentes des prénoms humains et des noms des autres animaux du foyer, mais aussi des ordres de base (assis, couché, donne, rapporte, pas bouger…).

Enfin, n'oubliez pas que le nom risque d'influer un peu sur la personnalité du chien !

Les noms en V pour un chien né en 2024

À partir de listes proposées par des sites spécialisés de vétérinaires, d'éleveurs canins et des articles de presse, voici des noms courts commençant par V pour un chien mâle :

Vador

Vadrouille

Vaillant

Valdo

Valmer

Valmi

Vango

Vanou

Vax

Vega

Venom

Verdi

Vidocq

Viking

Vince

Vinny

Virgile

Virtus

Vishnu

Vito

Vlad / Vlady

Volt

Voltige

Voodoo

Vortex

Vroum…

Les noms en V pour une chienne née en 2024

Voici des noms commençant par V pour une chienne :

Vaiana

Valda

Valy

Vanda

Vania

Vanille

Vanny

Vaya

Vega

Velvet

Venus

Vespa

Vera

Vicky

Victoire

Vilma

Viola

Violette

Virgule

Vita

Vodka

Vogue

Volga

Volta…