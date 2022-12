208.000 victimes de violences conjugales recensées en 2021 en France, un chiffre en hausse de 21%

D'année en année, l'ampleur du fléau se dévoile : les services de police et de gendarmerie ont recensé 208.000 victimes de violences conjugales en 2021, une hausse de 21% par rapport à 2020, selon les données du service statistique du ministère de l'Intérieur (SSMSI) diffusées jeudi. Cette progression rejoint les chiffres de 2019 (+18%), après avoir légèrement ralenti en 2020 (+12%). De manière générale, les signalements sont nettement à la hausse ces dernières années : le nombre d'enregistrements de violences perpétrées par le partenaire ou l'ex-partenaire "a pratiquement doublé" depuis 2016.

Un bilan que les autorités ne mettent toutefois pas en lien direct avec "l’évolution de la délinquance", mais plutôt "un contexte de libération de la parole et d’amélioration des conditions d’accueil des victimes par les services de police et de gendarmerie". À ce propos, la part de signalement de faits survenus avant à l'année d'enregistrement est passée de 18% en 2016 à 28% en 2021. Mais malgré ces conditions plus favorables, moins d'une victime sur quatre de violences conjugales a porté plainte en 2020, relèvent les autorités.