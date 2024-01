27 millions de pièces de centimes d'euros fabriquées... pour rien : la Monnaie de Paris s'explique

L'institution monétaire a fait fabriquer des pièces de monnaie avec un nouveau design sans attendre qu'il soit validé par la Commission européenne. Les quelque 27 millions de pièces, dont la mise en circulation était prévue au 1ᵉʳ trimestre 2024, ont dû être détruites, afin d'être refrappées par la suite.

C’est une bourde qui va coûter cher à la Monnaie de Paris. Selon une information du média "La Lettre", l'institution en charge de la fabrication des pièces d'euros sur le territoire français a fait frapper 27 millions de pièces qui ont dû être détruites, la Commission européenne ayant considéré que le design de ces nouvelles pièces de 10, 20 et 50 centimes d'euros n'était pas conforme. Cette bévue devrait coûter "entre 700.000 et 1,2 million d’euros" à l’établissement public, avancent nos confrères, qui pointent l'excès de zèle du patron de la Monnaie de Paris, Marc Schwarz.

Dans l'usine de Pessac, en Gironde, les équipes ont dû charbonner dur en novembre dernier, en faisant notamment les "trois-huit", de sorte que les nouvelles pièces puissent être présentées au ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, dont un déplacement au siège de la Monnaie de Paris était prévu à son agenda début décembre, raconte "La Lettre". Pour être prêt dans les temps, le patron de la Monnaie de Paris aurait décidé de ne pas attendre la validation officielle de la Direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne, dont l'approbation est pourtant obligatoire.

Contactée par TF1info, l'institution monétaire reconnaît avoir commis un impair, mais minimise sa responsabilité, évoquant un calendrier serré. "Les trois dessins ont été soumis au président de la République au printemps 2023 puis validés par Bercy fin août. Début 2022, nous avions changé le dessin des pièces de 1 et de 2 euros, à l’occasion du vingtième anniversaire de l'introduction de la monnaie unique dans l'UE", poursuit-il. À l'époque, les dessins avaient été approuvés très rapidement par la Commission européenne. Mais cette fois, le retour de la Commission européenne a mis plus de temps qu'habituellement.

"Comme la Monnaie de Paris s'était engagée à mettre les nouvelles pièces à disposition de l’État début 2024, il a fallu enclencher la production dès le mois de novembre, avant la validation officielle de la Commission européenne. C’était une prise de risque de notre part. Sachant que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, on ne pensait avoir un retour négatif, explique notre interlocuteur. "Pour respecter le délai, on a demandé aux équipes de faire les trois-huit, mais ce n'était lié à la venue de Bruno Le Maire", dit-il.

Les pièces avec le dessin retoqué par la Commission européenne n’ont pas été détruites. Tout le métal a été refondu et donc recyclé Un porte-parole de la Monnaie de Paris

Pour finir, la Commission européenne a estimé que les étoiles au niveau de la couronne de la pièce n’étaient pas suffisamment visibles. Et donc, il a fallu ajuster le dessin, ce qui a été fait "en moins de 72 heures". Les dessins ont été à nouveau soumis à la Commission européenne qui a validé le nouveau design des pièces le 21 décembre dernier. La production a repris début janvier. "Les pièces avec le dessin retoqué par la Commission européenne n’ont pas été détruites. Tout le métal a été refondu et donc recyclé", assure le porte-parole de la Monnaie de Paris.

"C’est un aléa industriel, une mésaventure dont on se serait bien passé, évidemment. 27 millions de pièces, cela peut sembler énorme ! En réalité, cela représente moins de 2% de la production annuelle de la Monnaie de Paris", minimise-t-il. Reste une question cruciale, qui va payer la facture ? Pas le contribuable, en tout cas si l'on en croit l'institution monétaire. "C’est un coût, quel qu’il soit, qui est supporté par la monnaie de Paris et pas par le contribuable. La Monnaie de Paris est un établissement public à caractère industriel et commercial qui s’autofinance", explique notre interlocuteur, qui se refuse toutefois à confirmer le chiffre "de près d'un million d'euros" avancé par nos confrères du média "La Lettre".

Le ministère de l'Économie a indiqué de son côté qu'une enquête en interne va être mené pour clarifier cette affaire. "Il y a eu ce qui semble être un dysfonctionnement interne", et par conséquent, une "évaluation" a été décidée pour "faire la transparence" et comprendre ce qui s'est passé, a déclaré vendredi à l'AFP un porte-parole de Bercy, qui siège au conseil d'administration de l'établissement public. Seule certitude, les nouvelles pièces ne seront pas mises en circulation comme prévu au cours du 1ᵉʳ semestre 2024, mais plutôt "au printemps".