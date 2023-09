3 conseils pour prendre soin d'un chaton non sevré

Vous avez trouvé un chaton abandonné et vous souhaitez vous en occuper ? Si le vétérinaire l'a estimé viable malgré son jeune âge, il faudra pallier l'absence de sa mère sur son sevrage, son confort et les premières semaines d'éducation essentielles à sa future vie de chat adulte. Voici trois conseils pour prendre soin d'un chaton non sevré.