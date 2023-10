3 questions à se poser avant d'adopter un lapin de compagnie

Le lapin fait partie des nouveaux animaux de compagnie (NAC). On l'apprécie pour sa jolie fourrure, son minois amusant, sa curiosité, son attachement à ses maîtres. Mais avoir un lapin, plus ou moins fragile selon la race, c'est aussi s'engager à long terme et s'occuper de lui tous les jours. Pour adopter sans le regretter, voici trois questions à vous poser avant d'acheter un lapin de compagnie.