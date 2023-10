4 conseils pour apprivoiser un chat sauvage ou errant

De jour en jour, le chat prend l'habitude de venir se rassasier. Quand vous le voyez manger, faites quelques pas dans sa direction et arrêtez-vous dès qu'il se montre craintif en détalant ou en se hérissant et en feulant. Petit à petit, allez de plus en plus loin vers lui et, lorsqu'il ne restera que quelques mètres, asseyez-vous en adoptant l'attitude la plus détendue possible, sans aucun geste brusque. Vous pourrez alors le regarder et cligner lentement des yeux. S'il vous imite, c'est qu'il commence à avoir confiance en vous. Cela fait partie du langage corporel du chat. Répétez plusieurs fois le processus en vous rapprochant progressivement jusqu'à pouvoir le caresser. S'il a déjà eu des maîtres, il en reprendra vite l'habitude.