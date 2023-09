4 erreurs à éviter dans l'utilisation d'antiparasitaires pour chiens

Si on trouve en pharmacie de nombreux traitements adaptés à la fois aux chiens et aux chats, il faut vérifier que celui que vous avez choisi convient vraiment à votre animal. En effet, les composants varient selon les traitements et peuvent entraîner des problèmes de santé lorsqu'ils ne sont pas faits pour l'espèce. Vous avez un doute ? Demandez conseil au pharmacien ou au vétérinaire !

De plus, la dose dépend du poids de l'animal. Pour éviter tout surdosage, n'hésitez pas à peser votre chien avant d'acheter le traitement.