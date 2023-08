40% des communes de l'Union européenne sont-elles françaises ?

Éric Piolle renvoie ici à un record français, toujours d’actualité. Des 27 pays membres de l’Union européenne (UE), Paris détient le plus grand nombre de communes, dont la moitié (49,6%) compte moins de 500 habitants. C’était déjà le cas en 2008, année où une étude de la banque des collectivités locales, Dexia, avait comptabilisé 40% des communes européennes… en France. Un chiffre conséquent, repris depuis dans la presse et qui stagne, malgré une volonté de l’État français de décentraliser les compétences vers les régions et de réduire le nombre de localités.

Une diminution du nombre de communes qui est porté à l'échelle européenne afin de fluidifier la prise de décision entre les États membres et Bruxelles, mais aussi et surtout de réaliser des économies à l’échelle nationale. Résultat, le nombre de communes a diminué de 6% dans l’UE en 11 ans, entre 2005 et 2016, comme le rapporte Le Courrier des Maires.