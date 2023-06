5 choses à savoir avant d'adopter un chien

Les chiens aiment se sentir utiles et se voir confier des missions par leur maître. Bien dressé, il sera un excellent gardien de l'habitat et de la famille, n'hésitant pas à risquer sa vie pour sauver celle des membres de son foyer. Cela nécessite un long apprentissage, de quelques mois à deux ans selon les races, afin qu'il occupe son rôle et ne tente pas de l'outrepasser en vous dominant. Certains comme les races de bergers et bouviers sont des chiens de troupeau et doivent "travailler", absolument pas faits pour vivre enfermés sans activité.