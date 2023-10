5 conseils essentiels pour garder votre chat en bonne santé

Au cours de sa vie, votre chat va être exposé à divers parasites externes (puces, tiques, teigne…) et internes (vers). Lorsqu'ils ne sont pas éliminés, ces derniers peuvent causer des maladies graves et dans tous les cas un inconfort pour le félin. Une inspection régulière et un traitement préventif sont donc de mise.

De plus, le chat doit être vacciné contre certaines maladies (typhus, coryza, rage…) en primo-vaccination puis avec des rappels.

Un suivi annuel par le vétérinaire permet de surveiller son poids, de détecter des maladies ou faiblesses éventuelles et d'intervenir à temps pour préserver sa santé.

Faire stériliser son chat évite enfin les comportements à risques (bagarres, fugues, gestations à répétition…) et le protège des maladies des organes reproducteurs.