5 conseils pour laver votre terrasse de manière écologique

Les intempéries altèrent le revêtement de votre terrasse qu'elle soit en bois, en pierre ou en béton. Les produits chimiques et les nettoyeurs à haute pression, agressifs, peuvent les abîmer davantage. Privilégiez des produits naturels pour entretenir votre espace extérieur dallé.

Le gel, la pluie ou le soleil laissent des traces sur la terrasse. Algues, mousses ou lichens se forment notamment sur les espaces ombragés. Des taches d’humidité ou de salissures peuvent également apparaître.

Le printemps battant son plein, vous voulez profiter à nouveau de votre espace extérieur. Pour ce faire, n’utilisez pas de détergents chimiques à l’instar de l’eau de Javel ou l’ammoniaque. Toxiques et polluants, ils risquent d’abîmer votre terrasse et de nuire aux plantes alentour. Pour rappel, vous encourez une peine de deux ans de prison et 75000 euros d’amende en déversant une eau polluée dans vos canalisations.

Attention aussi au nettoyeur de haute pression. Ils sont très gourmands en eau. La puissance projetée endommage souvent les joints entre les dalles ou les pores des pierres naturelles. Il existe des méthodes simples et peu couteuses pour nettoyer facilement votre espace extérieur.

Balayez la terrasse

D’abord, quel que soit le revêtement, commencez par balayer votre terrasse. Brossez pour éliminer le gros des composés végétaux et organiques. Cette première étape permet d’apprécier l'état de fragilité éventuelle du revêtement.

De l’eau savonneuse pour un revêtement peu sale

Si vous ne constatez pas de saletés en profondeur, nettoyez simplement votre revêtement avec du savon de Marseille ou du liquide vaisselle. Mélangez dans un seau de l’eau chaude avec du savon. Versez le tout sur les dalles et frottez à l’aide d’une brosse dure pour éliminer les taches. Rincez ensuite à l’eau claire en utilisant un tuyau d’arrosage.

Du vinaigre blanc pour des taches incrustées

Il s’agit d’un produit miracle pour l’entretien de toute votre maison. Le vinaigre blanc fonctionne également à l’extérieur. Incorporez par exemple 50 cl de vinaigre blanc à 4 litres d’eau. Appliquez le mélange sur les dalles et laissez agir pendant une dizaine de minutes. Frottez avec une brosse dure pour vous débarrasser des taches tenaces. Rincez à l’eau claire avec une serpillière. Attention, le vinaigre blanc peut couler sous la dalle et endommager la structure. À l’instar du bicarbonate de soude, il modifie le pH du sol. Sans être dangereux, ce phénomène peut nuire à la vitalité de certaines plantes.

Du savon noir pour éliminer les taches de graisse

Des taches de graisse résistent encore ? Utilisez du savon noir. Naturel et sans produit chimique, il offre à votre terrasse de retrouver sa couleur d’origine. Ajoutez un bouchon de savon noir dans trois litres d’eau chaude et versez la préparation sur la terrasse. Frottez avec un balai-brosse avant de rincer.

Du bicarbonate de soude pour décrasser des taches profondes

Toujours pas satisfaits ? S’il reste du noir, servez-vous du bicarbonate de soude. Cette méthode reste très efficace pour éliminer les taches organiques, à l’image des excréments d’animaux ou des éclaboussures de graisse de barbecue. Ajoutez une tasse de bicarbonate de soude à 4 litres d’eau. Avant d’appliquer le mélange, testez-le sur une seule dalle pour observer son effet et évaluez le temps que le produit prend pour agir. Déversez le tout sur la terrasse et laissez reposer. Rincez à l’eau. Attention, les matières en bois composite souffrent parfois avec du bicarbonate. Cette méthode convient notamment aux dalles gravillonnées (carrés de béton dans lesquels sont insérés des gravillons).

En bref, d’autres méthodes efficaces

D’autres produits naturels donnent également de très bons résultats. Vous pouvez notamment mélanger vos savons et autres vinaigres blancs à de l’eau de riz ou y mettre du gros sel. De l'essence de basilic ou des fongicides naturels achetés en magasin spécialisé peuvent aider à démousser ou retirer le lichen sur une terrasse en bois. Sur des dalles verdies, vous pouvez aussi déposer des cendres de bois pendant quelques jours avant de les balayer avec une brosse. Attention enfin au rinçage : il faut toujours éviter de faire couler l'eau dans les plantations (pelouse ou bordures de fleurs).