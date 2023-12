5 conseils pour réduire le stress de votre chien lors d’une visite chez le vétérinaire

Le chien associe un lieu à une émotion. En stressant vous-même, vous pourriez "contaminer" votre animal. L’occuper et l’habituer sont les meilleures façons d’apaiser votre toutou.

En France, 15 769 vétérinaires sont spécialisés en animaux de compagnie selon l’Ordre nationale des vétérinaires, sur les 19 530 recensés en 2021. Le moment de la visite vétérinaire est toujours un moment délicat pour les chiens. Si parfois cela ne pose pas de problème, souvent le chien entre en état de stress et s’agite. Et pour cause : lors de ses premières visites, le chien subit des contrôles ou même des vaccins. L’animal associant un lieu à une émotion, ce dernier est parfois amené à mal réagir à la simple vue du cabinet : uriner, aboyer, trembler ou encore mordre. Voici quelques conseils pour réussir à canaliser votre petit protégé.

L’habituer au lieu

Avec l’accord de votre vétérinaire, n’hésitez pas à régulièrement passer au cabinet une fois tous les deux mois ou tous les trimestres. Faites par exemple un passage express pour le peser s’il y a une balance accessible dans la salle d’attente. S’il s’habitue au lieu, votre chien sera forcément plus tranquille lorsqu’il y reviendra pour une consultation et cessera d’associer le cabinet à un endroit de torture.

Manipulez-le régulièrement

Comme tout est question d’habitude, essayez d’habituer votre chien aux manipulations. Même si vous n’êtes pas un expert et que vous ne disposez pas des outils de vétérinaire, inspectez-lui les griffes, les oreilles, les crocs et même son pelage. Le tout, en douceur.

Lui mettre une muselière ?

Même si votre compagnon n'appartient pas aux chiens catégorisés comme dangereux, le port d'une muselière est parfois requis lors d'une intervention délicate chez le vétérinaire, car la peur comme la douleur peuvent transformer le plus gentil des toutous en chien agressif. Pour y habituer son chien, mieux vaut procéder de manière progressive, en commençant par la lui faire porter pendant une durée relativement courte, par exemple lors d'une promenade ou d'une séance de jeu avec son chien, ou même sans raison particulière. Chaque fois qu'il accepte d'être muselé sans faire d'histoire, félicitez-le et caressez-le. Ainsi, le chien n'associera pas l'accessoire à des moments forcément désagréables.

Le faire se dépenser

Une trop longue attente ou un excès d'émotivité pourrait générer un sentiment d'inconfort chez votre animal, voire l'amener à uriner inopinément, même s'il s'agit d'un chien propre en temps normal. En plus de faire en sorte de ne pas arriver trop tôt au cabinet vétérinaire, donnez-lui l’occasion de se défouler au préalable. Par exemple, emmenez-le faire une longue promenade. Cela lui permettra non seulement de se dépenser, mais aussi de faire ses besoins et donc d'être plus à l'aise. Jouer avec son chien ou faire du sport avec lui en amont sont d'autres excellents moyens de le mettre dans les meilleures dispositions avant la visite.

Dois-je lui parler dans la salle d’attente ?

Votre animal ressent tout, même votre propre stress que vous pourriez malencontreusement lui refiler. Si vous voyez votre animal commencer à s'agiter et à devenir inquiet, la meilleure solution est de ne pas le caresser ou de lui dire des mots gentils. Loin d’être bête, votre toutou en conclurait que son inquiétude est justifiée. Proposez-lui plutôt une occupation ou donnez-lui son jouet préféré ! Cela lui changera les idées et son stress n’augmentera pas avec la passivité. Si pour une raison ou une autre, il n'est pas possible de l'occuper par le jeu, contentez-vous de l’ignorer. Pas évident, mais très efficace !