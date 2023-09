5 erreurs à éviter pour bien pratiquer le canicross

Tous les chiens peuvent courir, mais, si certains sont endurants comme les chiens de troupeau ou les lévriers, d'autres ne sont vraiment pas faits pour la course. À cause de leur particularité physique qui rend la respiration plus difficile, les races brachycéphales (à face écrasée : bouledogue, carlin, pékinois…) ne supportent guère plus qu'une promenade dynamique. Le canicross est donc absolument contre-indiqué.

Pour tous les autres chiens, il faut attendre que la croissance soit achevée et l'ossature solidifiée, comme le rappelle Marion Collet, vétérinaire, ostéopathe et conseillère chez Décathlon. Le temps nécessaire varie selon les races, de 6 à 18 mois. Afin d'être certain de l'aptitude de l'animal au canicross, demandez une vérification à votre vétérinaire !

De plus, un chien trop jeune manque encore de concentration et d'obéissance. Un papillon qui passe devant son museau pourrait suffire à vous entraîner hors du circuit…