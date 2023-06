Une prouesse géométrique que l'on croyait impossible, l'odyssée fantastique des petits Colombiens... 5 infos positives pour bien débuter la semaine

☑️ L'ODYSSÉE INCROYABLE DES PETITS COLOMBIENS

C'est la plus belle histoire du week-end. Depuis le 1er mai, quatre enfants erraient dans la jungle colombienne après le crash de leur petit avion. Dans un environnement hostile, où pullulent jaguars, serpents et insectes en tout genre, les chances de survie de Lesly et ses frères étaient nulles. Mais la fratrie, issue de la communauté indigène Uitotoa, a déjoué le destin et évité les pièges pour résister jusqu'à ce que les secours les retrouvent après quarante jours et autant de nuits passés dans la forêt. Un miracle rendu possible grâce à la transmission, la résilience mais aussi à son rapport à la nature. ▶️ L'histoire est à retrouver ici