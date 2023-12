5 stations de ski parfaites pour des vacances en famille

Avec ses nombreux domaines skiables, la France comble les amateurs de neige. Pour réussir ses vacances en famille, mieux vaut choisir une destination adaptée aux plus jeunes. Certaines stations de ski mettent tout en œuvre pour accueillir et satisfaire les familles.

Pour passer des vacances mémorables au ski, il n’est pas nécessaire de partir à l’étranger. Comme le souligne France Info, le pays est bien loti avec ses 350 stations de sport d’hiver. Quel que soit votre massif de prédilection, vous trouverez des destinations familiales. Certaines d’entre elles sont certifiées Label famille plus. Reconnue par le Ministère du Tourisme, cette récompense distingue les stations adaptées aux enfants.

Pourquoi faut-il partir en famille à Saint-Lary dans les Pyrénées ?

Nichée dans les Hautes-Pyrénées, la station de Saint-Lary reste une valeur sûre pour les familles en quête d’activités et événements. Randonnée en raquettes, découverte du motoneige, initiation au chien de traîneau… autant de loisirs à pratiquer en famille. Le domaine skiable, qui s’étend sur 700 hectares, met à disposition 100 km de pistes dont 26 bleues et 7 vertes. Sans oublier la piste de ski nordique et les trois pistes de luge dont une pour les tout-petits.

Dans la station, le secteur du Pla d’Adet regroupe à un seul et même endroit des écoles de ski, des services pour la famille comme des garderies ainsi qu’un parcours ludique. Réservé aux 6/12 ans, le kidpark est un parcours skiable animé d’obstacles, de mini-bosses et de personnages animaliers.

En tant que station thermale, Saint-Lary dispose également de tout le nécessaire pour se relaxer (bains à remous, saunas, massages…).

Les Menuires, une destination savoyarde parfaite pour les familles

Installée au cœur des 3 vallées, le plus grand domaine skiable du monde, la station Les Menuires détient le Label famille plus. Pour les tout-petits, elle propose des nurseries et mini-clubs avec cours de ski. Grâce à 87 pistes adaptées à tous les niveaux (soit 160 km), les plus grands pourront apprendre à skier.

Plusieurs espaces de glisse sont mis à disposition dont quatre kilomètres de piste de luge pour les enfants à partir de sept ans. Pour ceux qui préfèrent les jeux aquatiques, deux piscines intérieures complètent l’offre.

Super Besse, une station ludique au cœur du Massif Central

Située au cœur du Parc Régional des Volcans d’Auvergne, Super Besse reste l’une des meilleures destinations pour les couples avec enfants. Cette station dynamique qui cultive la douceur de vivre met à l’honneur un large panel d’activités sportives et ludiques entre 1350 et 1850 mètres d’altitude.

Ainsi, vous pouvez pratiquer le ski de fond, le ski de vitesse, le ski nocturne, le snowscoot, sans oublier les balades en raquettes et les descentes en Fantasy Luge. Longue de 2,5 km pour un dénivelé de 500 mètres, elle prend son départ depuis le sommet de la station.

Pour vivre une expérience ludique en famille, rendez-vous au Centre ludo-éducatif Les Hermines qui se compose d’un parc aventure, d’une piscine couverte et d’un bowling. Les enfants peuvent également s’adonner à des jeux de psychomotricité et d’équilibre, ou faire de l’escalade.

Ambiance authentique à la station des Rousses dans le Jura

Adeptes des ambiances traditionnelles et authentiques, les familles prendront plaisir à séjourner dans cette station proche de la frontière suisse. Son massif des Tuffes est réputé pour sa piste noire. En revanche, petits et grands pourront skier ensemble sur les 50 kilomètres de pistes familiales au cœur du massif de la Serra.

La station des Rousses se démarque également par son domaine de ski nordique, l’un des plus importants de France, avec 200 kilomètres de pistes.

Des activités ludiques à La Bresse-Hohneck dans les Vosges

Cette station de ski la plus vaste des Vosges possède un domaine skiable de 220 hectares à travers forêts et lacs. La plupart des pistes sont vertes et bleues – une aubaine pour les familles. Mais les skieurs chevronnés ne seront pas lésés car ils pourront dévaler une piste noire.

De nombreuses activités comme le ski alpin, le ski de fond, la randonnée en raquettes, la luge, le biathlon ou la motoneige plairont tant aux parents qu’aux enfants. Les jeunes skieurs pourront se divertir dans deux espaces ludiques. La piste Opoualand propose des attractions comme le slalom aux virages relevés, des portiques et des jeux d’adresse. Quant au boardercross Waouland, il entraîne les enfants dans une succession de bosses et de virages à enchaîner.

La spécialité de cette station reste toutefois le ski nocturne. Il s’agit du plus vaste domaine skiable éclairé d’Europe.