Près de deux tiers des communes françaises sont-elles dépourvues de tout commerce ?

Près de deux tiers des communes françaises sans aucun commerce sur leur territoire ? Pour vérifier ce chiffre, il faut se tourner vers les informations compilées par l'Insee. L'institut de la statistique met à jour à intervalles réguliers une "base permanente des équipements" (BPE), qui recense notamment le nombre de commerces dans chacune des quelque 36.000 communes françaises. C'est à partir de cette source que le gouvernement se base pour avancer que 62% des localités du pays ne comptent aujourd'hui pas de commerce. Pour être plus précis, il faut d'ailleurs noter que ce constat valait pour 2021, dernière année pour laquelle nous disposons de données.

Concernant 1980 en revanche, l'Insee admet ne pas avoir les moyens de confirmer directement les chiffres avancés. "Les données doivent probablement être issues de l’inventaire communal qui a ensuite laissé sa place à la BPE. Les fichiers-détails sont archivés et nécessitent une exploitation particulière", nous indique-t-on. Si "les 25% présentés ne semblent pas issus d’une publication de l’Insee", l'institut juge très probable qu'il s'agisse d'éléments compilés au sein de différents ministères à travers le temps, et qui ont été ressorties à l'occasion de la présentation de ce plan. Une explication que l'entourage de la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, Dominique Faure, n'a pour l'heure pas confirmé à TF1info.