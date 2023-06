Deux propriétaires d'animaux sur trois préfèreraient leur chien ou leur chat à leur conjoint

Tisser une relation de confiance avec son animal de compagnie demande de l'attachement, mais aussi du temps et de la considération. Cette relation construite sur la durée nécessite la présence ou l'acquisition de certaines qualités humaines indispensables. De nombreux participants interrogés par Petsafe sont d'accord pour dire qu'ils sont devenus de meilleures personnes grâce à leur animal de compagnie. La maturité vient en tête (48 %), suivie par la patience (45 %), l'empathie (43 %) et la prise de responsabilité (33 %).

De plus, prendre soin d'un animal, pour l'essentiel dépendant de nous, oblige également à prendre soin de soi, ce qui est bénéfique pour les personnes fragiles ou trop sédentaires. L'étude relève que 43 % des participants ont senti leur santé mentale s'améliorer et que 40 % sont désormais plus actifs grâce à leur compagnon à quatre pattes. D'ailleurs, 74 % sont toujours partants pour une promenade.

Enfin, de nombreux propriétaires n'hésitent pas à témoigner matériellement leur attachement à l'animal par l'achat de vêtements/accessoires de designers (49 %), un toilettage de standing (44 %), la pose d'un dispositif anti-fugue (43 %) ou d'une chatière (17 %).