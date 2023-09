"76% des étudiants" vivent-ils avec 3 euros par jour quand ils ont payé leurs factures ?

Ces différents chiffres sont-ils fiables ? Linkee se montre transparent sur la méthodologie utilisée et explique que son étude a été "réalisée auprès de 5115 étudiants, avec des entretiens d'une heure" et l'implication "de sociologues des universités Lyon II et Paris I Panthéon-Sorbonne". L'association ajoute auprès de TF1info que l'échantillon s'est voulu le plus représentatif possible. "Les étudiants et étudiantes interrogé.e.s proviennent d'Île-de-France, Bordeaux, Lyon, Toulouse et Lille", nous indique-t-on, et sont "issus d'établissements différents : universités, grandes écoles, CPGE, BUT, Post Bac, école supérieure d'art appliqué et autres écoles privées". Les cursus et filières des étudiants à l'université sont par ailleurs très variés. Sciences humaines et sociales, commerce, art, lettres et langues, mais aussi médecine ou droit.

Les observations de l'association font écho à des chiffres avancés ces dernières semaines par l'Unef. Le syndicat mettait en garde contre une hausse majeure du coût de la vie pour les étudiants, à hauteur de 49,56 euros par mois. Cela représente un budget annuel supplémentaire nécessaire de 594,76 euros, soit 6,47% de plus par rapport à l'an dernier, et deux points de plus que la hausse subie par la population active française.