8 activités pour occuper mon chien à l'intérieur

Pour être épanoui, le chien a besoin d'activités physiques et cognitives quotidiennes. Lorsqu'il est impossible de le faire sortir, il faut savoir l'occuper à l'intérieur. Vous pouvez les proposer de nombreux jeux et tours pour patienter.

Même si certaines races se satisfont de la vie en intérieur, le chien ne saurait rester très longtemps sagement installé à vos pieds. Quand vous ne pouvez pas l'emmener promener ou jouer dehors, il faut trouver d'autres occupations.

Comment renforcer son éducation et lui apprendre des tours à l'intérieur ?

Si votre chien est jeune, une séance de rappel des ordres de base est toujours bonne à prendre. Occupez-le en révisant les réactions appropriées à "assis", "couché", "va chercher", "rapporte", "donne", "pas bouger"... C'est le moment de lui apprendre de nouveaux mots qu'il retiendra facilement ("jouet", "balle"...) et de l'envoyer chercher les objets que vous aurez cachés. Vous pourrez aussi lui enseigner des tours comme faire des roulades, donner la patte, tourner sur lui-même, se tenir sur ses pattes arrière, etc.

Pensez à le récompenser avec quelques friandises et beaucoup de caresses afin de l'encourager à poursuivre ses efforts !

Des jeux alimentaires pour votre chien

Rien ne vaut une friandise pour stimuler votre chien et le motiver ! Il existe de nombreux jeux distributeurs de croquettes qui délivrent la nourriture lorsque l'animal les fait rouler au sol ou libère ses entrées secrètes. Votre toutou appréciera également les tapis de fouille (des friandises sont dissimulées dans ses épaisseurs ou de petites trappes), les casse-tête alimentaires (les cachettes doivent être déverrouillées) et les tapis de léchage sur lesquels on répartit la nourriture. En plus de stimuler les capacités cognitives de l'animal, ils sont recommandés aux chiens gloutons, car ils les obligent à manger lentement. Plus calme, mais tout autant stimulant, le jeu des gobelets est aussi une activité à essayer avec votre chien. Enfin, vous pouvez lancer une chasse aux trésors et lui faire trouver des friandises et/ou des jouets cachés.

N'oubliez pas de réduire sa ration quotidienne d'autant afin d'éviter l'embonpoint !

Des jeux d'intérieur pour chien à partager en famille

Pour occuper autant votre compagnon à quatre pattes que le reste de la famille pendant une après-midi à la maison, organisez des jeux à plusieurs. Une partie de cache-cache amusera tout le monde, tout comme l'installation d'un parcours d'agilité. Augmentez la difficulté progressivement et n'oubliez pas les récompenses.

Et si vous souhaitez qu'il s'occupe tout seul un moment, offrez-lui un os à mâcher ou un bois de cerf ! En plus de capter son attention, ils améliorent son hygiène bucco-dentaire en réduisant la plaque dentaire.