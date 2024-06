Si les adultes d’aujourd’hui ont pleinement conscience de l’Histoire, il peut s’avérer compliqué de l’expliquer aux enfants. De nombreux ouvrages ont vu le jour, bien imagés à partir de 2 ans, pour informer au mieux les tout-petits. La série de bandes dessinées Les enfants de la Résistance, à partir de 7 ans, s’est vendue à deux millions d’exemplaires.

Il y a tout juste 80 ans, le 6 juin 1944, avait lieu le grand débarquement en Normandie. Si les adultes d’aujourd’hui ont pleinement conscience des enjeux et de l’histoire passée, comment réussir à entretenir la flamme et à transmettre ce savoir aux plus jeunes, voire aux enfants, en leur parlant de l’innommable sans pour autant les heurter ? Benjamin Muller nous en dit plus dans la spéciale de Bonjour !.

Les livres imagés, le meilleur moyen pour informer nos enfants

Il est important d’adapter son discours en fonction des personnes que l’on a en face de nous. Pour les enfants, les informer à ce sujet peut s’avérer plus difficile qu’en parler aux adultes, car leur sensibilité n’est évidemment pas la même que la nôtre et certains détails peuvent les traumatiser. Fort heureusement, il existe des supports adaptés dès l’âge de 2 ans pour éduquer au mieux nos enfants. Par exemple, les livres imagés avec des textes très courts. Les illustrations incluses ne sont évidemment pas choquantes et sont faites uniquement dans le but d’intéresser au maximum nos bambins à l’Histoire, comme le fait le livre "Le Débarquement" de la série des P’tits Normands.

Allier le fond, la forme et l’exactitude

La série de bandes dessinées "Les Enfants de la Résistance", véritable carton dans les librairies, est faite pour les enfants à partir de 7 ans. Il s’agit de l’histoire de trois enfants de 13 ans qui, au début de l’occupation allemande, en 1940, vont entrer dans la résistance (à hauteur d’enfants). Plus de deux millions d’exemplaires ont été vendus pour les huit tomes que compte la série. Le résultat est assez bluffant, puisque les auteurs ont réussi à allier le fond et la forme, grâce aux histoires d’enfants, de courage et d’amitié, mêlées à la réalité des faits. En clair, de petites histoires dans la grande Histoire que nous connaissons.

Et comme il est difficile de forcer un enfant à lire, le défi était de taille : les intéresser, leur plaire tout en restant historiquement exacts. "Une bande dessinée est un bon vecteur, mais doit être bien contextualisée, car tout ce qui se trouve dans les films ou sur Internet n’est pas forcément pertinent", argue Benoît Ers, l’un des auteurs des "Enfants de la Résistance". Selon lui, la clé, c’est l’accompagnement.