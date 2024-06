En France, l'armée de l'air et de l'espace fête cette année ses 90 ans. Un événement exceptionnel se prépare à Versailles à cette occasion. La patrouille de France, des parachutistes, des équipes de voltiges vont réaliser un spectacle inédit au-dessus des jardins et du château.

C'est un saut unique au monde au-dessus d'un monument français légendaire : le château de Versailles et son jardin de 800 hectares. Il s’agit d’une démonstration de parachutistes pour célébrer les 90 ans de l'armée de l'air française. "C'est vraiment un honneur de sauter sur un site aussi prestigieux. C'est assez rare, on ne sait pas si ça se reproduira un jour donc on essaie d'en savourer chaque seconde", confie l'adjudant Michael, ambassadeur parachutiste membre de l'équipe Phoenix.

Les répétitions commencent pour ce grand spectacle aérien, avec notamment la Patrouille de France et ses figures étourdissantes. Pour voler dans ce décor hors norme, les pilotes sont épaulés par des équipes au sol. "Le but de l'entrainement, c'est d'appréhender le site", explique Romain Leseigneur, pilote de chasse qui travaille habituellement à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), qui est la base mère. "On a comme un calque que l'on transpose sur le site sublime du château de Versailles", détaille-t-il.

L'armée de l'air fondée à Versailles

Retour sur cette histoire bien française. En 1794, la toute jeune république créait la première unité aérienne du monde, une compagnie d'aérostiers chargés d'observer le champ de bataille depuis des ballons. Mais c'est pendant la Première Guerre mondiale que les avions, encore rudimentaires, sont utilisés par l'armée française.

Dans ce spectacle, côte à côte, les chasseurs d'hier et les rafales d'aujourd'hui célèbrent près d'un siècle d'innovations. C'est dans la petite écurie de Versailles que fut fondée l'armée de l'air. Au total, 1 heure 15 de vertige. Vendredi, 20.000 spectateurs sont attendus pour ce ballet dont aurait rêvé le Roi soleil.