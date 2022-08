À Cannes, les pelouses municipales arrosées malgré les restrictions ?

La municipalité (LR) glisse par ailleurs que "peu de secteurs" se voient "recouverts de pelouses" et qu'elle a fait le choix d'imiter "les communes placées au niveau supérieur, c'est-à-dire en « Alerte »", arrosant "ses pelouses uniquement la nuit. Cette mesure permet à l’eau de mieux infiltrer le sol, d’être absorbée par la plante, et, par conséquent, de limiter l’évaporation de l’eau à cause de la chaleur que nous pouvons avoir en journée." Par ailleurs, Cannes vante les mérites de son "système de gestion centralisée de l’arrosage", intégré "au sein du service des espaces verts" et qui "optimise les temps d’irrigation en fonction des conditions météorologiques". La quantité d’eau distribuée varie ainsi en fonction de la météo.

Dans son droit, la mairie assume donc totalement le choix de poursuivre ces irrigations, insistant sur le fait que la situation à Cannes n'est pas comparable à celle de la ville voisine d'Antibes, placée en "crise sécheresse" alors qu'elle n'est qu'à quelques kilomètres. "Nos sources d’approvisionnement sont différentes", glisse-t-on à TF1info : "Cannes récupère son eau depuis le barrage de St Cassien alors qu’Antibes s’appuie sur les nappes phréatiques du Var."