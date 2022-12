À Étretat, un paysagiste russe crée un jardin extraordinaire

Émerveillés, les visiteurs découvrent aussi des œuvres d'art (d’étonnantes gouttes de pluie d’Emmanuel Salcedo ou des pèlerins en bambou venus étreindre un arbre) et des objets insolites (suspensions en terre cuite ou clés qui font de la musique dignes d’Alice au Pays des Merveilles) dans un jardin qui reste vert toute l'année. "On est comme enfermé dans cet endroit, avec ses petits passages, ses contrastes d’allées gravillonnées et ses végétaux taillés au cordeau, souligne l'architecte Raphaël Renard. Un espace un peu zen pour un lieu pourtant ouvert vers la mer." Un véritable joyau minéral face à l’océan.