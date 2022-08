A Lille, un bar réservé aux Français provoque une levée de boucliers

Une discrimination "explicite", selon Josiane Dabit, qui estime que municipalité et région ont une responsabilité à prendre dans cette affaire, "ne serait-ce que d’un point de vue sécurité". "La pétition est adressée à Martine Aubry et j’ajoute à l’instant le Préfet parmi les destinataires", dit-elle. Michel Lalande, Préfet des Hauts-de-France, a-t-il reçu sa requête et surtout, peut-il s’emparer du sujet ? Pour l’heure, LCI n’a pas encore obtenu de réponse de la part des services de la préfecture.