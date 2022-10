À Marseille, des furets pour combattre la prolifération des rats

Le journal La Provence rapporte que la municipalité va faire appel aux instincts prédateurs des furets pour combattre les rats, une méthode ayant déjà porté ses fruits à Toulouse, Vincennes ou Limoges. Alors que l'on compterait en moyenne entre 1,5 et 2 rats par habitant dans la cité phocéenne, soit 1,2 à 1,6 million de spécimens au total, un éleveur de furets venu du Gers est appelé en renfort. "On procède à de nombreuses opérations de dératisation en extérieur, mais c’est complexe parce que l’utilisation des boîtes installées par exemple dans les parcs et jardins est très encadrée par les directives européennes", confie une élue marseillaise au quotidien, justifiant d'opter pour une nouvelle approche.

L'éleveur, qui possède environ 25 furets, explique en détails la manière dont il procède : "Quand on a fait le diagnostic d’un lieu infesté, qu’on a déterminé à peu près le nombre de spécimens présents et localisé les galeries dans lesquelles ils se cachent, on installe des filets à la sortie de chaque galerie", relate-t-il. C'est alors qu'on "lâche deux ou trois furets", avant de capturer "les rats qui les fuient". Ces derniers sont placés "dans une cuve opaque pour limiter leur stress et leur souffrance", puis euthanasiés avec du gaz carbonique. "On est contraint de refaire l’opération 48 heures plus tard, parce que les furets dorment jusqu’à 18 heures par jour et se fatiguent vite", lance le spécialiste, selon qui "cela permet au final d’éliminer 95% des rats du secteur visé..."