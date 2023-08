À Marseille, la gare Saint-Charles a été vidée de son surplus d'ordures

Clément Beaune, le ministre des Transports, a parlé d'une "situation indigne" face à laquelle il était "indispensable" d'agir. La SNCF a mandaté une opération de nettoyage à la gare Saint-Charles de Marseille où les déchets en tout genre s’entassaient depuis le début de la grève des éboueurs il y a dix jours. Canettes, emballages alimentaires et autres détritus débordaient des poubelles et s'accumulaient dans l'une des plus importantes gares de France. Les quais et le hall de cette gare ont été libérés de leurs tas de détritus dans la nuit de jeudi à vendredi, même si le sol restait encore poisseux.

La préfecture des Bouches-du-Rhône a indiqué que cette intervention, "appuyée par les services de l'État", avait été motivée par "la situation d'urgence sanitaire et de sécurité générée par l'accumulation de déchets dans l'espace public", qui plus est "à l'approche du week-end du 15 août, marqué par un fort afflux de voyageurs en gare". Ce vendredi, un message s'affichait toujours sur les écrans de la gare priant les voyageurs de "ne plus jeter de détritus", selon l'AFP. La veille, le maire de Marseille, Benoît Payan, avait pris un arrêt enjoignant la SNCF à nettoyer la gare en raison des "risques d'incendies et d'insalubrité que cause l'amoncellement des ordures".