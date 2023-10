À Marseille, un site universitaire ferme temporairement à cause du trafic de drogue

L'impossibilité d'étudier à cause des dealers. C'est ce qui arrive à des centaines d'étudiants de Marseille : un site universitaire a fermé temporairement en centre-ville, en raison de l'insécurité liée au trafic de stupéfiants. Personnels et étudiants vont devoir travailler en distanciel.

C'est le président de l'université, Eric Berton, qui a annoncé la nouvelle dans une lettre adressée au préfet et à la préfète de police des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'à la procureure et au maire de Marseille. "Comme vous le savez, après des mois d'inquiétude et d'alerte, le doyen de la faculté d'économie et de gestion du site Colbert à Marseille a pris la décision de fermer l'accès à ce bâtiment aux étudiants et aux personnels, faute de pouvoir assurer leur sécurité", écrit le président.