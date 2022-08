À Nancy, stationner avec le moteur allumé coûtera 135 euros au contrevenant

"Dans un contexte de fortes chaleurs, cette mesure se veut volontariste mais aussi pédagogique", souligne la ville de Nancy dans son communiqué, laissant entendre que ces incivilités relèvent davantage de l'ignorance que de la négligence.

Une voiture de gamme moyenne, même à l'arrêt, consomme près de 3.5 litres au 100. Et avec l’air conditionné allumé, c’est encore pire. De plus, les particules émises sont particulièrement nocives pour la santé humaine. La pollution de l’air est d'ailleurs responsable, chaque année, de plus de 400.000 décès prématurés en Europe, dont 48.000 rien qu’en France.