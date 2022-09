À Paris, la majorité des morts et blessures graves de piétons est-elle causée par des conducteurs masculins ?

Ces observations illustrent en partie un constat que les responsables de la sécurité routière dressent depuis de longues années. "Femmes au volant, vie au tournant", lance ainsi comme slogan le ministère de l'Intérieur, données à l'appui. "À kilomètres parcourus équivalents", on apprend que "trois fois moins de femmes que d'hommes sont décédées sur la route en 2019", mais aussi que "les hommes représentent 84% des responsables présumés d'accidents mortels en 2019".

Ces dernières années, un article du Monde rappelait que les données fournies par l'ONISR prouvaient de manière incontestable la plus grande dangerosité des conducteurs masculins. Il n’existait en effet par un type d'infraction répertorié pour lequel "la proportion de femmes dépasse celle des hommes". Quand les refus de priorité font partie des infractions les plus "mixtes", on constate que "moins de 7 % des entraves et délits de fuite, usages de stupéfiants et conduite sans permis" sont le fait d'hommes.