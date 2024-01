À quelle fréquence faut-il changer ses draps de lit ?

La transpiration, les peaux mortes ou les résidus de maquillage contribuent à la prolifération de bactéries dans nos lits. Pour conserver une literie saine, il est conseillé de changer ses draps une fois par semaine. La fréquence peut être différente selon l’âge et le mode de vie du dormeur.

D’après une étude Ifop (2022), plus de trois Français sur quatre changent leur literie au moins toutes les deux semaines. Est-ce la fréquence recommandée ? Ne pas changer régulièrement les draps de son lit peut entraîner de nombreuses complications.

Selon les recherches du microbiologiste et chercheur américain Philip Tierno, partagées dans les colonnes du Business Insider, un lit emmagasine chaque année près de 100 litres de sueur. Le spécialiste a, par ailleurs, recensé pas moins de seize variétés de microbes au cours d’analyses de draps réalisées dans les chambres à coucher de personnes volontaires. D’après ses dires, notre lit se transforme en un véritable "jardin botanique" de bactéries et champignons. Si l’image peut faire grimacer, Philip Tierno recommande ainsi de changer ses draps chaque semaine.

Faut-il également laver ses taies d’oreillers chaque semaine ?

À l’instar des draps, nos taies d'oreillers accumulent des particules de sueur, des sécrétions de sébum, mais aussi tout un tas de cellules mortes. Si elles ne sont pas changées régulièrement, il est donc possible de souffrir de réactions cutanées, ou dans le pire des cas, d’asthme ou d’allergies.

Étant donné que les champignons et bactéries ont le temps nécessaire pour germer, les boutons peuvent se développer plus facilement sur votre peau. Alors, avant d’acheter tous les traitements et crèmes “miracles” pour améliorer l’aspect de vos cheveux et de votre peau, on vous recommande de laver vos taies d’oreillers tous les sept à dix jours, à 60° en machine.

En été, avec la transpiration, il se peut que votre housse de couette, votre drap de dessous et vos taies aient besoin d’être lavés plus souvent... et c'est encore plus vrai, si vous dormez nus ou en sous-vêtements.

Une fréquence différente pour les enfants et les bébés

En ce qui concerne les enfants et nourrissons, la fréquence de lavage des draps est différente. Pour éviter la prolifération de bactéries, et ainsi diminuer les risques qu’ils fassent de l’asthme ou souffrent d’allergies, il ne faut véritablement pas dépasser les sept jours avant de changer le linge de lit. Les nourrissons, encore plus fragiles, devraient pouvoir s’endormir dans des draps frais et propres tous les deux à trois jours. En prime, nous vous recommandons de mettre une alèse entre le matelas et le drap housse.