À Toulon, ces curés ont créé une équipe de rugby

Messe le matin… et rugby l'après-midi. L’office à peine terminé, les curés de Toulon troquent leurs soutanes et leurs sandales pour les crampons. Ils ont ainsi créé la seule équipe de religion de France. Ce soir-là, choc au sommet face aux paroissiens de leur église. “Les curés sont les meilleurs. Ils gagnent avec le sourire. On ne les écrase pas trop non plus comme ça, ça leur permet de ne pas être vexés”, sourit un paroissien.