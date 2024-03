À vos semis : c'est le moment de réveiller le potager !

Le printemps est de retour et avec lui, les envies de jardinage chez les amoureux des plantes. On prépare doucement son potager pour ses futures récoltes estivales. Pour s'assurer de la bonne croissance de ses légumes, il faut choisir le bon type de semis.

Chaque légume a ses propres exigences en matière de climat et de saison. Le printemps est la période idéale pour planter ses futures récoltes. Le soleil est de retour, la terre commence à se réchauffer et les dernières gelées sont quasiment de l'histoire ancienne. On peut donc s'atteler à réaliser ses semis. Vous ne savez pas quoi semer ? Pas de panique, on vous explique.

Que semer à l'extérieur ?

Il est possible de semer directement dans le potager, soit à la volée, en ligne ou en poquet. Pour les plus pressés, il est possible de semer les radis, champions de la croissance en avance rapide. Vous pouvez également semer les carottes, les artichauts, les aubergines, le basilic, le chou-fleur ou encore le persil. Toutefois, ces légumes ont une préférence pour un climat doux et une exposition au soleil, il est donc important de bien vérifier les conditions climatiques.

Que semer sous abri ?

Certains légumes peuvent être mis en terre au début du printemps, mais ne supportent pas les conditions climatiques. Comme la terre n'est pas encore tout à fait chaude, on préfère les semer en godets ou en caisses, ainsi, on permet aux racines de se développer et aux graines de germer dans les meilleures conditions. On place alors les semis dans une serre chauffée ou non. C'est le cas notamment des courgettes que l'on sème en serre en avril et qu'on repique en pleine terre entre mai et juin. De même pour les poireaux, les poivrons, les haricots, les tomates et les concombres.

Réussir vos semis en pleine terre

Il faut s'assurer que la terre soit suffisamment meuble. Si vous l'avez paillée ou recouverte d'engrais pendant l'hiver, il suffit de ratisser pour enlever le paillage et de bien l'aérer. En revanche, si vous n'avez pas protégé votre potager, il faudra penser à le défricher et à le décompacter puis ajouter du compost. Pour réussir les semis, il est aussi important d'être en présence d'un sol réchauffé et humide pour que la germination s'effectue convenablement.

Réussir vos semis en godet

Si vous optez pour des semis en godet, pensez à mettre trois graines dans chaque pot. Seul le plus vigoureux sera conservé. Vous pourrez le mettre en pleine terre dès qu'il attend une dizaine de centimètres, dès le mois de mai.

On n'oublie pas de s'assurer que les pots ont un trou au fond pour permettre à l'eau de s'écouler. Et on pose une couche drainant d'environ deux centimètres d'épaisseur. Surtout, on ne serre pas trop les graines et on arrose en pluie fine. Il ne vous reste plus qu'à faire preuve d'un peu de patience pour voir le fruit de votre travail.