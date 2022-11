A79, première autoroute sans barrière de péage : comment ce dispositif fonctionne-t-il ?

Plus besoin de s’arrêter. Les automobilistes circulent désormais à vitesse autorisée sur l’A79. Il n’y a plus aucune barrière sur ce tronçon qui traverse d’est en ouest le département de l’Allier. Mais ce vendredi matin, les automobilistes n’avaient pas vraiment idée du fonctionnement. "On est passés en voiture sous le portique, mais on n’a pas encore payé. On s’interroge un peu pour savoir comment ça va fonctionner concrètement", témoigne un automobiliste, dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.