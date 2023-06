Abandon d'animaux : quelles sanctions pour le propriétaire ?

Adopter un animal de compagnie, que ce soit auprès d'un particulier, d'un professionnel (animalerie, éleveur…) ou d'un refuge, est un acte important qui ne doit pas être pris à la légère. De plus en plus, les animaux ont des droits et la loi reconnaît et sanctionne les actes de cruauté et de maltraitance, dont l'abandon. Face aux afflux d'animaux abandonnés vers la Société Protectrice des Animaux durant les années 2021 et 2022, elle a d'ailleurs augmenté les sanctions de 50 %, passant de 2 à 3 ans la durée d'emprisonnement et de 30 000 à 45 000 € l'amende maximale.

En effet, la SPA a récupéré en 2022 plus de 44 000 animaux abandonnés (près de 28 000 chats) dont 16 457 rien que sur la période estivale (1er mai - 31 août), un chiffre qui place la France en tête des pays de l'UE pour l'abandon des animaux et qui est probablement largement sous-estimé, car beaucoup d'animaux ne sont pas identifiés malgré cette obligation légale.