Abandons d'animaux : les refuges de la SPA n'ont jamais été aussi pleins, alerte l'association

Désormais, la présence d'animaux dans les refuges bat des records. "Nous n'avions jamais vu cela avant", assure l'association. Au total, "au 27 juillet, 8906 animaux étaient présents dans nos 63 refuges et maisons SPA, contre 8047 en 2021 à pareille époque", détaille-t-elle. "Il y a donc une augmentation de 11% de présence. L'été, nous poussons souvent les murs, notamment en termes de chatons puisque les chats ne sont pas stérilisés. Là, comme il n'y a plus de place dans nos refuges, nous faisons appel à des familles-relais, qui acceptent de garder les chatons le temps qu'ils soient sevrés."

Autre conséquence : de nombreuses demandes d'abandons ne peuvent être traitées. "Quand nos refuges sont pleins, nous ne prenons pas en charge les nouvelles demandes d'abandons, mais nous ne pouvons pas non plus vraiment agir et intervenir sur la maltraitance et la négligence", avertit la SPA. "Or, nous avons besoin de libérer des places pour sauver d'autres animaux."