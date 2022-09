Abandons durant l'été : plus de 16.000 animaux recueillis par la SPA

Des abandons en masse au cours des vacances d'été. La Société protectrice des animaux (SPA) a annoncé jeudi avoir recueilli 16.457 animaux dans ses 63 refuges, dont 11.268 chats, 4.302 chiens, 851 rongeurs et reptiles et 36 équidés, entre le 1er mai et le 31 août.

Ce triste bilan est quasiment le même que celui de l'an dernier, qui avait marqué un record absolu avec 16 894 animaux abandonnés au cours de l'été 2021. Mais cette année, l'accueil a été rendu plus difficile pour l'association. "Cette année, on a eu une baisse de presque 10% des adoptions dans le premier semestre, ce qui nous a plombés", a indiqué à l'AFP Jean-Jacques Fombonne, président de la SPA. "On a commencé l'été avec 7.000 animaux dans nos refuges alors qu'au 1er mai d'habitude, on est à 3.500 ce qui nous permettait d'absorber la vague de l'été avec moins de difficulté."