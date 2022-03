Abus sexuels dans l'Église : un accord diocèses-parquets pour faciliter la transmission des signalements

"Par rapport à une époque où, dans l'Église, ces questions étaient vraiment, parfois, laissées sous le tapis, (...) aujourd'hui on essaie d'être dans la lumière, dans la transparence, dans la justice", a déclaré lors de la signature Mgr Luc Crepy, évêque de Versailles et également président, depuis six ans, du conseil pour la prévention de la lutte contre la pédocriminalité dans l'Église catholique.

Le diocèse de Versailles réalisait déjà "un travail étroit" avec la justice, note-t-il, mais ce protocole vise à "dépasser la relation interpersonnelle de l'évêque et du procureur" pour "entériner un cadre opérationnel". "Les maîtres-mots sont la durée, car il faut que les 'process' soient inscrits de manière institutionnelle, et puis la confiance", a abondé la procureure de Versailles, Maryvonne Caillibotte.