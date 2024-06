Une personne blessée par un objet défectueux dispose de trois ans pour demander réparation. La Cour de cassation précise que ce délai court à partir du moment où la victime connaît l'étendue de son préjudice.

Robots ménagers, ustensiles de bricolage, jouets… En France, de nombreux produits défectueux provoquent des accidents domestiques. La victime peut obtenir une indemnisation par le biais de sa garantie accidents de la vie. L’article 1386-1 du Code civil engage également la responsabilité du fabricant ou du vendeur de produits manufacturés en cas de défaut de sécurité.

Cette responsabilité intervient à trois conditions : un défaut, un dommage et un lien de causalité entre les deux. La victime dispose de trois ans pour porter réclamation. Attention, la justice considère irrecevable cette action si le produit mis en cause est commercialisé depuis plus de dix ans. La Cour de cassation relève que le délai court à partir du moment où la victime connaît l’étendue des dégâts.

Un consommateur se retrouve blessé par un siphon à crème de mauvaise qualité. À l’ouverture, il ne résiste pas à la pression et lui cause la perte d'un œil. L'état de la blessure et ses séquelles est définitivement fixé, "consolidé" comme disent les juristes cinq ans plus tard. La victime demande alors à l'assureur du vendeur de l'indemniser.

Ce dernier refuse : "Il est trop tard. La loi donne trois ans pour réclamer, à compter de la date à laquelle la victime a eu - ou aurait dû avoir - connaissance de son dommage. C'était le jour de l'accident puisque, ce jour-là, elle a su que le produit était défectueux, elle a su qu'elle était blessée et elle savait qui était le vendeur ou le fabricant du siphon."

Connaître les conséquences de l’accident pour en adapter la demande de réparation

La Cour de cassation écarte les arguments de l’assureur. "Pour avoir connaissance de l'étendue du dommage subi et pour pouvoir réclamer une réparation en conséquence, il faut attendre de connaître l'étendue du préjudice. Cela suppose de connaître l'état définitif des blessures et des séquelles." Seul un dernier rapport médical signé cinq ans après l'accident a permis d’établir cette situation. "C'est alors seulement que commence à courir le délai de trois ans pour solliciter l'assureur et la demande n'était donc pas prescrite, même si près de six ans s'étaient écoulés depuis l'accident", tranchent les juges.