Pierre Palmade placé en détention provisoire : quelle prise en charge ?

"Le rôle de l'administration pénitentiaire, c'est de faire exécuter une décision judiciaire dans les meilleures conditions possibles avec les moyens à sa disposition", résume Joaquim Pueyo, ex-directeur des prisons de Fresnes et de Fleury-Mérogis sur LCI, évoquant dans cette affaire "deux statuts" pour le détenu, à savoir celui "de malade et de personne qui a commis des faits pour lesquels il a été mis en examen".

"Concernant les soins, ils dépendent des hôpitaux et, dans certains établissements, il y a des centres spécialisés d'accompagnement et de prévention notamment pour tout ce qui concerne l'alcoolisme ou les drogues", poursuit Joaquim Pueyo, évoquant "des prises en charge adaptées qui peuvent être faites". Mais, ajoute-t-il, "dans un premier temps l'urgence c'est la surveillance par rapport à certains risques et c'est dans les premières heures que cela se passe lorsqu'une personne est écrouée et en détention provisoire".